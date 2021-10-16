Haydarbey Mahallesi Barbaros Caddesi'nde, Cennet Şener 7 katlı apartmanın ikinci katında balkon penceresinden aşağı baktığı sırada düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Şener'in hayatını kaybettiğini belirledi.Öte yandan, kadının düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.