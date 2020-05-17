Apartmandan ayakkabı ve bebek arabası çalınması güvenlik kamerasında - İZMİR

AA

Dedebaşı Mahallesindeki bir apartmana giren kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, dairelerin önünde bulunan ayakkabılar ve bebek arabasını alıp kaçtı.Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri inceleyen polis, maske ve kapüşonla yüzlerini kapatan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.