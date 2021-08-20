Erzurum'da bir apartmanda vatandaşlar tarafından bulunan nesli tükenme tehlikesindeki porsuk, bakımı yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı.

Palandöken ilçesi Yıldızkent Semti'ndeki bir binada porsuk gören vatandaşlar, tedirginlik yaşayarak durumu Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine giden ekipteki veteriner hekim Selçuk Albayrak, apartman sakinleri ve hayvanın zarar görmemesi için aldığı bir dizi önlem sonrası porsuğu yakalayarak apartmandan çıkardı.

Sağlık kontrollerinin ardından ihtiyaçları giderilen porsuk, güvenli şekilde doğaya salındı.