01 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Özel sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimlerin birden fazla yerde çalışma kuralları yeniden düzenlendi.
AA'nın haberine göre; ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarının tesis, hizmet ve personel standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Yönetmelik değişikliğiyle, tıp merkezlerinin fiziki standartları, faaliyet esasları ve tıp merkezinde yapılabilecek işlemler listesi yeniden düzenlenerek halen açık olan sağlık kuruluşlarının uyumuyla ilgili usul ve esaslar ile tıp merkezleri bünyesindeki estetik birimlerin fiziki mekan kuralları ve bu birimlerde yapılabilecek tıbbi işlemler belirlendi.
Yönetmeliğe göre, açılacak tıp merkezleri vatandaşların kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için müstakil binalarda olacak, bina girişlerinde veya apartman dairelerinde tıp merkezi açılmasına izin verilmeyecek.
Tıp merkezlerine en az iki farklı uzmanlık dalında olmak üzere en az 10 uzman hekim kadrosuyla açılma zorunluluğu getirildi.
"TIP MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN HEKİMLERE İKİ YERDE DAHA ÇALIŞMA İZNİ SAĞLANDI"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yönetmelik değişikliğine ilişkin, "Bakanlığımız istihdam planlamaları çerçevesinde özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin birden fazla yerde çalışma kuralları yeniden düzenlenmiştir. Tıp merkezlerinde görev yapan hekimlere iki yerde daha çalışma izni verilerek başka bir ilde çalışma imkanı da sağlanmıştır." ifadelerine yer verdi.
Yeni standartları sağlayamayan mevcut tıp merkezlerinin, hakları korunmakla birlikte birleşerek yüksek standartta Tıp Merkezine dönüşmelerinin teşvik edildiğini belirten Koca, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda birleşecek tıp merkezlerine kadro artışı imkanı da sağlanabilecektir. Özel sağlık kuruluşlarının devrinde aktif olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Vatandaşlarımızın aldığı sağlık hizmetinin kalitesini yükseltmek ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak adına yapılan bu değişikliklerin hayırlı olmasını temenni ederim."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!