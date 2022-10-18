“BOĞAZIMDA KİTLE OLUŞMUŞ"

Usta sanatçı Orhan Gencebay, basın mensuplarına ameliyat olacağını belirtti ve konu hakkında şu cümleleri kurdu: "Boğazımda kitle oluşmuş. Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım. Ancak öyle büyütülecek bir durum değil. Operasyonun 25 dakika süreceğini öğrendim.