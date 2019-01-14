14 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avrupa Parlamentosunun (AP) 129 üyesi, Brexit anlaşmasının İngiliz Parlamentosunda oylanmasından bir gün önce, İngiliz halkına hitaben açık bir mektup yayımladı.
"Ülkenizin dostları olarak hem İngiltere'ye hem de Avrupa'ya zarar verecek Brexit felaketine ilişkin gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." ifadelerine yer verilen mektupta, İngiliz seçmenin Brexit kararını gözden geçirmeye başladığı ve tekrar referanduma gidilmesi için desteğin arttığına dikkat çekildi.
İngiliz halkının AB'den ayrılma kararından üzüntü duyulduğu ancak bu karara saygı duyulması gerektiği belirtilen mektupta, anlaşmasız ayrılığın tüm taraflar için büyük felakete yol açacağı uyarısı yapıldı.
BREXIT'İN İPTALİNİ DESTEKLERİZ
Mektupta, "Eğer İngiltere, AB Konseyi Başkanı'na gönderdiği 50'inci madde mektubunu iptal etmeye karar verirse, biz AP üyeleri olarak destekleriz." denildi.
İngiliz halkına Brexit kararını tekrar gözden geçirme çağrısı yapılan mektupta, "Brexit hepimizi zayıflatır. Biz AB'de kalmanızı istiyoruz. Birlikte daha güçlüyüz ve daha güçlü bir Avrupa inşa edebiliriz." değerlendirmesinde bulunuldu.
BREXIT ANLAŞMASI
İngiltere'de parlamento, hükümetin AB ile vardığı Brexit anlaşmasını yarın oylayacak.
Geçen ay yapılması planlanan oylama, İngiltere Başbakanı Theresa May'in yeterli çoğunluğu bulamayacağını görmesi üzerine son anda ertelenmişti. Ancak bu hafta parlamentoda Brexit'e ilişkin 2 kritik oylamayı kaybeden May'in, Brexit anlaşmasını da parlamentodan geçirmesine ihtimal verilmiyor.
TARTIŞILAN ANLAŞMA
May'in kasım ayında AB ile vardığı 585 sayfalık Brexit anlaşması ülkede hiçbir kesimi memnun etmemişti.
Brexit anlaşmasının en çok tepki çeken yönünü "tedbir maddesi" oluşturuyor. İngiltere ile AB arasında öngörülen 2 yıllık geçiş sürecinde kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varılamaması halinde otomatik devreye girecek bu madde, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'nin parçası olan Kuzey İrlanda arasında Brexit sonrasında fiziki sınır oluşmasını engellemeyi amaçlıyor.
"Tedbir maddesi" ile İngiltere'nin bütünü, belirsiz bir süre için AB ile Gümrük Birliği içinde kalacak. İngiltere'nin tek yanlı çekilemeyeceği bu düzenleme içinde ülkenin bazı AB kurallarına da tabi olmayı sürdürmesi gerekiyor. "Tedbir maddesinin" AB ile daha yakın bir ilişki içinde kalmasını öngördüğü Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında mal dolaşımında ise "düzenleyici kontroller" yapılması yer alıyor.
Eleştirenler, bu maddeyle İngiltere'nin toprak ve anayasal bütünlüğünün zarar göreceğini ileri sürüyor.
Anlaşmaya göre, İngiltere'deki AB vatandaşları ile AB ülkelerindeki İngiliz vatandaşlarının kazanılmış hakları korunacak, İngiltere ayrıca AB'ye 40 milyar sterlini bulan bir "ayrılık ücreti" ödeyecek.
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