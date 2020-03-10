AA

Koronavirüsün İtalya’da kısa sürede yayılarak, ülke genelinde topyekun karantina koşullarının uygulanmasına yol açmasının ardından Sassoli yazılı açıklama yaptı.

Sassoli, "Geçen hafta sonunu İtalya'da geçirmemden dolayı önlem olarak, başkanlık görevimi Brüksel'deki evimden yürüteceğim." dedi.

İki hafta boyunca evinde kalacağını belirten Sassoli, koronavirüs dolayısıyla herkesi sorumlu ve dikkatli olmaya çağırdı.

Fransa'nın Strazburg kentinde bu hafta yapılması planlanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle istisnai olarak Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılıyor.

Öte yandan AP, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde 100'den fazla etkinliğin iptal edildiğini, Kovid-19'dan etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan AP üyelerinin de dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca AP binalarına girişinin yasaklanacağını duyurmuştu.

Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) kurumu olan Avrupa Savunma Ajansı (EDA) ve AB Konseyinde de koronavirüs vakaları tespit edilmişti.

VİRÜS AVRUPA MERKEZ BANKASINA SIÇRADI

Avrupa Merkez Bankası'nda (ECB) ilk yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi.

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan yazılı açıklamada, bir personelde Covid-19 tespit edildiği, hastanın uygun olan tıbbi bakımı almaya başladığı belirtilerek, söz konusu kişiyle diğer 100 ECB çalışanının yakın mesafede çalıştığı, önlem olarak bu çalışanların da geçici olarak evden çalıştırılacağı bildirildi.

Açıklamada, ECB'nin daha önce virüsün yayılmasına karşı iş seyahatlerini kısıtlama, evden çalışma seçeneklerini artırma, konferans ve toplantıları iptal etme veya başka bir tarihe erteleme gibi önlemler aldığı hatırlatıldı.

ECB'nin, 3 bin 500 çalışanının çoğunluğunun evden çalışması için uzaktan çalışma sistemini dün başarıyla test ettiği de bildirildi.

Bu arada, Almanya'nın önemli bankalarından Deutsche Bank, başkent Berlin'de düzenlenmesi planlanan 150. yıl kutlamalarını koronavirüs salgını nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

23-27 Mart'ta Berlin'de düzenlenecek "2020 Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı" da salgın nedeniyle iptal edildi.