AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? AÖL 3. dönem sınavları hangi tarihte bitiyor?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 28 Temmuz tarihi itibarıyla online olarak yapılmaya devam ediyor. AÖL sınavlarında öğrencilere 20 soru sorulurken sınav süresi 25 dakikadır. AÖL 3. dönem sınavlarının sona ermesinin ardından gözler AÖL kayıt tarihlerine çevrilecek. Peki, "2023-2024 AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? AÖL 3. dönem sınavları hangi tarihte bitiyor?" İşte MEB takvimi ile 2023-2024 AÖL kayıtlarının başlayacağı tarih...
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AÖL kayıt tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. 28 Temmuz tarihi itibarıyla başlayan AÖL 3. dönem sınavları online olarak gerçekleştirilmektedir. AÖL 3. dönem sınavları sürerken, yeni dönem kayıt tarihleri açık lise öğrencileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "2023-2024 AÖL kayıtları ne zaman başlıyor? AÖL 3. dönem sınavları hangi tarihte bitiyor?" İşte 2023-2024 AÖL kayıt tarihleri...
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AÖL YENİ DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) yeni dönem kayıtlarına ilişkin bir duyuru yayımlamadı.
2023-2024 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.
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AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.
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Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.
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