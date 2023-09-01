AÖL yeni dönem kayıtlarında geri sayım sürüyor. Yeni dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yakın zamanda duyurulması bekleniyor. Belirlenen tarihler arasında kayıtlarını tamamlayacak olan açık lise öğrencileri, kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından sınav tarihlerini beklemeye başlayacak. Peki, "AÖL yeni dönem kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar?" İşte AÖL kayıt tarihleri...