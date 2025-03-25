AÖL soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2. Dönem AÖL soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Akabinde ise AÖL soruları ve cevap anahtarı için gözler MEB duyurularına çevrildi. AÖL soruları ve cevap anahtarı meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Böylece öğrenciler sınavlarda kendilerine yöneltilen soruların doğru yanıtlarını öğrenebilecekler. Sınav sonuçları ise 21 Nisan'da açıklanacak. Peki 2. dönem AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, MEB AÖL cevap anahtarı 2025 sorgulama ekranı…
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Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde düzenlendi. AÖL soruları ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih de belli oldu. Yazılı sınavda sorulan soruların cevap anahtarları MEB’in resmi internet istesi veya odsgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar cevap anahtarı ekranında soruların A, B, C, D şıklı doğru yanıtlarını görüntüleyebilecek. Öte yandan değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevaplar, doğru yanıtları etkilemeyecek. Peki 2. dönem AÖL soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 AÖL sınav soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı…
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2024-2025 AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI TAMAMLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları tamamlandı.
2. dönem AÖL sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde toplam üç oturum halinde düzenlendi. Sınavlar 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirildi.
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AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 26 Mart 2025 tarihinde erişime açılacak.
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AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Bakanlıktan ''AÖL soruları ve cevap anahtarı açıklandı'' duyurusu geldikten sonra adaylar http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden cevap anahtarlarına ulabilecek.
AÖL cevap anahtarı ekranında soruların doğru yanıtları A, B, C, D şıklı olarak yer alacak.
AÖL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
MEB kılavuzuna göre, AÖL sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde erişime açılacak.
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AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
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AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.