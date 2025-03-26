Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları -23 Mart 2025 tarihlerinde tamamlandı. Lise eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin katılım sağladığı sınavlar, ülke genelinde toplam 3 oturumda düzenlendi. Şimdi tüm gözler soru kitapçığı ve cevap anahtarları için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. AÖL soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarih MEB kılavuzu ile belli olmuştu. Peki, 2. dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte 2025 AÖL soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…