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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL SORULARI VE CEVAPLARI 2025 PDF SORGULAMA EKRANI | MEB Açık Lise 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı mı, nasıl görüntülenir?

        AÖL soruları ve cevap anahtarları 2025 PDF: AÖL soruları ve cevapları yayımlandı mı, nasıl görüntülenir?

        2025 AÖL soruları ve cevapları PDF sorgulama ekranı için araştırmalar hız kazandı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde düzenlendi. 3 oturum halinde gerçekleştirilen sınavlarda adaylara, her ders için 10 soru yöneltildi ve her bir oturum için 100 dakika süre verildi. MEB duyurusunda AÖL soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarih için 26 Mart Çarşamba günü işaret edilmişti. Şimdi tüm gözler soru ve cevaplar için MEB son dakika açıklamasında. Peki, Açık Lise 2. dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, nasıl ve nereden görüntülenir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 10:50 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:50
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        • 1

          Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları -23 Mart 2025 tarihlerinde tamamlandı. Lise eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin katılım sağladığı sınavlar, ülke genelinde toplam 3 oturumda düzenlendi. Şimdi tüm gözler soru kitapçığı ve cevap anahtarları için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. AÖL soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarih MEB kılavuzu ile belli olmuştu. Peki, 2. dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte 2025 AÖL soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…

        • 2

          AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı.

          Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 26 Mart 2025 tarihinde erişime açılacak.

        • 3

          AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

          Bakanlıktan ''AÖL soruları ve cevap anahtarı açıklandı'' duyurusu geldikten sonra adaylar http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden cevap anahtarlarına ulabilecek.

          AÖL cevap anahtarı ekranında soruların doğru yanıtları A, B, C, D şıklı olarak yer alacak.

          AÖL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

          MEB kılavuzuna göre, AÖL sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde erişime açılacak.

        • 5

          AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

          AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

          Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

          Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

          Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        • 7
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