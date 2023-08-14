Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Eğitim AÖL SONUÇLARINDA SON DURUM: 2023 MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

        AÖL sınav sonucunda son durum: AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        28 Temmuz tarihinde başlayan Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarının tamamlanması ardından gözler sonuçlara çevrildi. Konuyla ilgili araştırılan: "AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          28 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen AÖL sınav sonuçları, sınava giren öğrenciler tarafından araştırılıyor. Her dersten en az 45 alınması gereken sınav hakkında merak edilen: “AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        • 2

          AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          9 Ağustos itibariyle sona eren AÖL sınavlarının sonuçları 15 gün içerisinde açıklanacak. AÖL 3. Dönem sınav sonucunun 23-24 Ağustos tarihlerinde açıklanacağı öngörülüyor.

        • 3

          AÖL PUAN HESABI NASIL YAPILACAK?

          Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

        • 4

          AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

          Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

        • 5

          AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim SistemiXnden öğrenebilecek.

          AÖK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ SORGULAMA

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Taksiler yeni ücret tarifesine geçti!
        Taksiler yeni ücret tarifesine geçti!
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        "Zamana ihtiyacı var"
        "Zamana ihtiyacı var"
        Tarla sulama kavgasında kardeşini öldürdü!
        Tarla sulama kavgasında kardeşini öldürdü!
        Chamberlain'de karar anı!
        Chamberlain'de karar anı!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Evdeki hesap, Fransa'ya uymadı!
        Evdeki hesap, Fransa'ya uymadı!
        GSS prim borcunda son fırsat
        GSS prim borcunda son fırsat
        Memurların yüzde 90'ı üç ayda bir zam istiyor
        Memurların yüzde 90'ı üç ayda bir zam istiyor
        "Enerji iyi oyun kötü"
        "Enerji iyi oyun kötü"
        Otomobilde 'ithal' büyüme
        Otomobilde 'ithal' büyüme
        Jetsurf hüneri
        Jetsurf hüneri
        Penaltı tartışması! İşte o kural
        Penaltı tartışması! İşte o kural
        Yüksek sıcaklık, fırtına ve yağmur uyarısı
        Yüksek sıcaklık, fırtına ve yağmur uyarısı
        "Döneceğimi beklemiyordum"
        "Döneceğimi beklemiyordum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        Üst düzey alarm
        Üst düzey alarm
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi öldü
        Zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi öldü
        Habertürk Anasayfa