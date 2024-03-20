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        Haberler Yaşam AÖL sonuçları sorgulama sayfası! MEB tarih verdi! AÖL 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        AÖL sonuçları sorgulama sayfası! MEB AÖL 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL sınavlarına 16-17 Mart'ta girdi. Açık lise 2. Dönem sınav sonuçları için bekleyiş başladı. Üç oturumda yapılan sınavın ardından AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılıyor. Peki AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2024 Açık lise MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 10:14 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:14
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        • 1

          AÖL sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme işlemlerini tamamlanmasının ardından AÖL sonuçları erişime açılacak. Bu noktada AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır sorusuna yanıt aranıyor. Adaylar sınav sonuçlarını aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx sayfası üzerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri girilerek sınav sonuç bilgileri sorgulanabilecek. İşte MEB AÖL sonuçları sorgulama sayfası

        • 2

          AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Açık Öğretim Lisesi 2. dönem soru ve cevaplar ise 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.

          AÖL sonuçları ise 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden de sınav sonuç bilgilerini görüntüleyecek.

        • 3

          AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          AÖL sınav sonuçları, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx sayfası üzerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri girilerek sınav sonuç bilgileri sorgulanabilecek.

          SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

          Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak.

        • 4

          Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

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