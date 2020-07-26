AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Liseyi açıktan bitirmek isteyen öğrenciler Açıköğretim Lise sınavlarına katıldı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarıyla ilgili henüz Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama gelmedi. Sınav tarihi belli olur olmaz haber sayfamızda da yer alacaktır.

AÖL SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖL sınav soru ve cevapları sınavdan bir iki gün içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanıyor. AÖL sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde...