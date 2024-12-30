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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

        AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL sınavı için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 3 oturumda düzenlenen açık lise sınavına katılan öğrenciler, AÖL sınav sonuçlarını sorguluyor. MEB açık lise sınav sonuçlarını açıklanma tarihini duyurdu. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, MEB AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 11:29 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:30
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        • 1

          AÖL 1. dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirildi. Şimdi sıra AÖL sonuçlarının açıklanma tarihinde. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

        • 2

          AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          MEB sınav duyurusuyla AÖL sonuçları için tarih verdi. AÖL sınav sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecek.

        • 3

          AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Liseye kayıtlı öğrenciler, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

          Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarına ilişkin sorular ve cevap anahtarları MEB tarafından erişime açıldı. Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 25 Aralık 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlandı.

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