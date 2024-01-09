Açık Öğretim Lisesi AÖL 2023 - 2024 sınav sonuç tarihi öncesi geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere 23 - 24 Aralık'ta yapılan açık lise 1. dönem sınav sonuç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

yerleri Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi AÖL öğrencileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Sınavlar yüz yüze yapılacağı için sınav yerleri büyük önem arz ediyor. Sınav yerleri, sınav giriş belgesinin açıklanmasının ardından belli oldu. İşte AÖL sınav yeri sorgulama ekranı...