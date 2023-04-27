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AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖL (Açık Lise) sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖL 2. dönem sınavları tüm hızıyla devam ederken sınav sonuçlarına dair araştırmalar da artmış durumda. Online olarak gerçekleştirilen ve yurt genelinde binlerce öğrencinin katılım gösterdiği zorlu sınavların ne zaman biteceği ve sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik!

Giriş: 27.04.2023 - 13:36 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının ne zaman biteceği ve sonuçların ne zaman duyurulacağına ilişkin aramalar yoğunlaştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan söz konusu sınavların bitiş tarihleri ve sınavların sonuçlarının hangi tarihte duyurulacağı ile ilgili olarak tüm ayrıntıları derledik!

  • AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30'da başlamıştı.

    Söz konusu sınavlar 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecek ancak sonuçların hangi tarihte duyurulacağı henüz belli olmadı.

  • AÇIK LİSE ONLİNE SINAVI GİRİŞ EKRANI

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile AÖL sınavlarının çevrim içi (online) olarak gerçekleşeceği açıklanmıştı. 

    Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır. Adaylar, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.

  • AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?

    Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

    Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

  • 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlenmiştir.

    Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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