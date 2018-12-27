27 ARALIK 2018
WhatsApp Hattı
SIRADAKİ HABER
HaberlerGündem

AÖL sonuçları bugün açıklanacak mı? Açıköğretim Lisesi 8-9 Aralık AÖL sonuçları sorgulama

AÖL sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sayfasında. 8-9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen AÖL sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Lise adayları vize sonuçlarını bekliyorlar. Peki AÖL sonuçları nasıl sorgulanacak?

27.12.2018 - 11:31 | Güncelleme: Gündem
AÖL sonuçları

AÖL sonuçları için heyecan dorukta. MEB AÖL sonuçlarının ne zaman açıklanacağını henüz açıklamadı. Yayımlanan 2019 iş takvimine göre "2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması" kısmı boş bırakılmış. Yani MEB, AÖL sonuçlarını ne zaman açıklayacağını duyurmadı ama bu hafta içerisinde açıklayabilir.

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sınav sonuçlarınızı http://aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden sisteme girerek kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptıkan sonra sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 147 çağrı merkezini arayarak ta sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İŞ TAKVİMİ
S.N.YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERTARİHLER
12018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri03/09/2018 - 28/09/2018
22018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri03/09/2018 - 28/09/2018
3 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması05 Aralık 2018
4I. DÖNEM SONU SINAVLARI08 Aralık 2018 Cumartesi
09 Aralık 2018 Pazar
52018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması 
62018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem yeni kayıt işlemleri09/01/2019 - 06/02/2019
7Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi10 Şubat 2019
82018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi II. dönem kayıt yenileme işlemleri09/01/2019 - 06/02/2019
9II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması09 Ocak 2019
10II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 14 Şubat 2019
11II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması03 Nisan 2019
12II. DÖNEM SONU SINAVLARI06 Nisan 2019 Cumartesi
07 Nisan 2019 Pazar
132018-2019 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması30 Nisan 2019
142018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri02/05/2019 - 14/05/2019
15III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması02 Mayıs 2019
16III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 14 Mayıs 2019
17III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması03 Temmuz 2019
18III. DÖNEM SONU SINAVLARI06 Temmuz 2019 Cumartesi
07 Temmuz 2019 Pazar
192018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması01 Ağustos 2019
202019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri21/08/2019 - 27/09/2019
212019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri21/08/2019 - 27/09/2019
22I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması21 Ağustos 2019
23I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması18 Ekim 2019
24I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması04 Aralık 2019
25I. DÖNEM SONU SINAVLARI07 Aralık 2019 Cumartesi
08 Aralık 2019 Pazar


NOT: 6 -7 TEMMUZ 2019 tarihlerinde yapılacak olan III. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi yaşını doldurmuş, on sekiz yaşından gün almış öğrencilerimizden (5 Temmuz 2002 ve daha önce doğumlu) öğrencilik durumu "silik", "donuk" veya "aktif" olanlar III. Dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmaları halinde katılacaktır. Açık Öğretim Daire Başkanlığı yukarıda sıralanan iş ve işlemlerin tarihini değiştirme hakkına sahiptir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X