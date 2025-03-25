AÖL sonuçları açıklanma tarihi 2025 belli oldu! MEB AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. Üç oturumda düzenlenen sınavların ardından sonuçlar için geri sayıma geçildi. 2. dönem AÖL sonuçları açıklanma tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile belli oldu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 Açık Lise sınavları sonuç tarihi…
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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları tamamlandı. 22-23 Mart tarihlerinde düzenlenen sınavlara katılım sağlayan öğrenciler sonuçların açıklanacağı gün için araştırmalara başladı. 2. dönem AÖL sınav sonuç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile belli oldu. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, MEB takvimi ile 2025 AÖL sonuçları açıklanma tarihi…
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2024-2025 AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI TAMAMLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları tamamlandı.
2. dönem AÖL sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde üç oturum halinde düzenlendi. Sınav 81 il ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirildi.
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AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB kılavuzu ile AÖL sınav sonuç tarih belli oldu.
Buna göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde erişime açılacak.
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AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
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AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
MEB kılavuzunda, 2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarih bilgisi de yer aldı.
Kılavuza göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 26 Mart 2025 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacak.
AÖL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
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