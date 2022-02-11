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AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak sorusu yanıt buldu! MEB 2022 Açık Lise AÖL sınavları internet üzerinden online mı yüz yüze mi olacak?

AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak sorusu yanıt buldu! MEB 2022 Açık Lise AÖL sınavları

Açık Lise sınavları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Öğrenciler hem sınav tarihleri hem de sınavların nasıl yapılacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte 2022 MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak, internet üzerinden online mı yüz yüze mi olacak sorularının cevapları...

11.02.2022 - 14:00 | Güncelleme: GÜNDEM

  • AÖL sınavları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Yurt genelinde binlerce Açık Lise öğrencisi, merakla AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak sorularının cevaplarını arıyor. Konuyla ilgili olarak sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı da merak konusu. İşte ayrıntılar...

  • 2022 AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğreti Lisesi - II. Dönem Sınavı 2022 Mart ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır.

    Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

  • 2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.

    AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

    İkinci dönem Açık Lise sınavları, e-Sınav olarak online ortamda gerçekleştirilecek.

  • KAYITLAR UZATILDI

    Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi'ne (AÖL) geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 7 - 11 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

    Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi: Halen örgün eğitimde e-Okulda aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemlerinin 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacağından, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesi’ne geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 7 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ve yüz yüze eğitim kurumlarında yoğunluk oluşmaması adına, kayıtlar tüm öğrenciler için 11 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

  • Açık Öğretim Lisesi online sistemnlerin internet adresleri değişti. 

    Öğretmen Girişi Görevli:

    eski adres:  http://aolweb.aol.meb.gov.tr/kurum_giris.aspx

    yeni adres: http://aolweb.meb.gov.tr/kurum_giris.aspx

    Öğrenci Girişi:

    eski adres:  http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

    yeni adres: http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

    MEBBİS üzerinden Giriş:

    eski adres: https://mebbisssoyd.meb.gov.tr/ssologinBIDB.aspx?id=3&url=http://aolweb.aol.meb.gov.tr/kurum_giris.aspx

    yeni adres: https://mebbisssoyd.meb.gov.tr/ssologinBIDB.aspx?id=3&url=https://aolweb.meb.gov.tr/kurum_giris.aspx

    Not: Yeni Adresler 03.01.2022 Pazartesi gününden itibaren geçerlidir. 

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