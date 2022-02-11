AÖL sınavları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Yurt genelinde binlerce Açık Lise öğrencisi, merakla AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak sorularının cevaplarını arıyor. Konuyla ilgili olarak sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağı da merak konusu. İşte ayrıntılar...