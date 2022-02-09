AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak sorusu, Açık Lise'de okuyan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemini tamamlayan öğrenciler, 2. dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. MEB tarafından yapılan açıklamada, 2. dönem sınav takvimi paylaşıldı. Öte yandan, Açık Lise AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak konusu da netlik kazandı. Peki, 2022 Açıköğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2. dönem AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak? İşte, Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi ve diğer bilgiler