AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru, kaç dakika? 2025 AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi alma ekranı
2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları, Mart ayında düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuruda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Buna göre Açık Lise 2. dönem sınavları 3 oturum halinde gerçekleştirilecek. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek. Peki, AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç soru sorulacak? İşte, 2025 AÖL sınav giriş belgesi alma ekranı…
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AÖL sınav giriş belgesi alma ekranı ziyaretleri hız kazandı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları, bu hafta sonu düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuruya göre sınavlar, üç oturumda ve yüz yüze gerçekleştirilecek. Sınavın değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak. Peki, 2025 AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek, kaç soru var? İşte, 2. Dönem AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav başlangıç-bitiş saati.
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2. DÖNEM AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?
Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınav duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Böylece AÖL 2. dönem sınav tarihleri ve oturum saatleri belli oldu.
Duyuruya göre 2. dönem AÖL sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde üç oturumda ve yüz yüze yapılacak. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
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SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da
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AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilir.
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AÖL SINAVLARI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturum halinde gerçekleştirilecek. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.
Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşacak testler halinde gerçekleştirilecek. Her bir soru çoktan seçmeli 4 seçenekli olacak.
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SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
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AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 26 Mart 2025 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.
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AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 2. dönem sonuçları, 21 Nisan 2025 tarihinde açıkanacak.
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.