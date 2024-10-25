Liseyi açıktan bitirmek isteyenler AÖL sınav tarihleri araştırması yapıyor. AÖL sınavları için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos - 27 Eylül tarihleri arasında tamamlanmıştı. Peki, 2024-2025 AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL sınav tarihleri ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?