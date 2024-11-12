AÖL sınavları ne zaman? MEB AÖL Açık Lise 1.dönem sınav tarihleri
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL 1.dönem sınavları için geri sayıma geçti. Yüz yüze uygulanacak olan AÖL sınav tarihleri belli oldu. Öte yandan sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. Peki AÖL sınavları ne zaman?
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AÖL sınav tarihleri belli oldu. Öğrenciler oturumlara belirlenen tarihlerde ve saatlerde katılarak sınavlarını tamamlayabilecekler. İşte, MEB AÖL Açık Lise 1.dönem sınav tarihleri
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AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:
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AÖL SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?
Açık Öğretim Lisesi sınavları yüz yüze uygulanacak.
AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.
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