AÖL sınavları ne zaman, hangi gün? AÖL sınavı online mı yüz yüze mi yapılacak? 2022 AÖL 3. dönem sınav tarihi! MEB ile Açık Lise sınavları hangi tarihte?

AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak? 2022 AÖL 3. dönem sınav tarihi!

Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri araştırılıyor. Gözler MEB tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Çeşitli nedenlerden lise eğitimine açıktan devam eden Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için geri sayım başladı. İşte AÖL 3. dönem sınavı hakkında merak edilenler...

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