AÖL SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerler paylaşıldı. Buna göre yüz yüze yapılacak 2023 - 2024 AÖL sınav tarihleri şu şekilde:

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar