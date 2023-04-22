Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav tarihleri ve sınavların nasıl yapılacağına dair aramalar bir kez daha yoğunlaşmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan söz konusu sınav tarihleri ve sınavların yüz yüze mi yoksa online mı yapılacağı ile ilgili olarak tüm ayrıntıları derledik!