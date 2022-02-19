Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemini tamamlayan öğrenciler, 2. dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. AÖL sınavları için geri sayım sürerken sınavın yüz yüze mi yoksa uzaktan mı yapılacağı netleşti. Peki AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları yüz yüze mi, uzaktan mı yapılacak? İşte 2022 AÖL sınav tarihleri