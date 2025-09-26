2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav takvimi belli oldu. Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar, gözlerini Aralık ayında yapılacak sınavlara çevirdi. Adayların en çok araştırdığı konuların başında ise sınavların e-sınav olarak mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı geliyor. İşte merak edilenler...