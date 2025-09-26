AÖL sınav takvimi açıklandı! AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, aralık ayında gerçekleştirilecek sınavların tarihlerini ve oturum saatlerini duyurdu. Lise eğitimlerini uzaktan tamamlayan öğrenciler, bu yıl sınavların online mı yoksa sınıf ortamında mı yapılacağını merak ediyor. İşte merak edilenler...
2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav takvimi belli oldu. Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar, gözlerini Aralık ayında yapılacak sınavlara çevirdi. Adayların en çok araştırdığı konuların başında ise sınavların e-sınav olarak mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı geliyor. İşte merak edilenler...
1. DÖNEM AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi: 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
e-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren, yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.