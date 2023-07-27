AÖL 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. AÖL kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından açık lise öğrencileri, "AÖL sınavları ne zaman? 2023 AÖL 3. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. AÖL sınavları, 100 puan üzerinden değerlendirilirken en az 45 alan öğrenci sınavda başarılı sayılmaktadır. İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri...