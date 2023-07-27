AÖL sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları online mı olacak?
AÖL 3. dönem sınav tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Sınav tarihlerinin belli olmasının ardından, "AÖL sınavları ne zaman? 2023 AÖL 3. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. AÖL sınavlarında öğrencilere 20 soru için 25 dakika süre verilmektedir. İşte 2023 MEB takvimi ile AÖL 3. dönem sınav tarihleri...
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AÖL 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. AÖL kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından açık lise öğrencileri, "AÖL sınavları ne zaman? 2023 AÖL 3. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. AÖL sınavları, 100 puan üzerinden değerlendirilirken en az 45 alan öğrenci sınavda başarılı sayılmaktadır. İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri...
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AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖL 3. Dönem sınav tarihleri;
28 Temmuz 2023 Cuma günü saat 09.30'da başlayacak ve 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü 23.59'da sona erecek. AÖL 3. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek.
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CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN ÖĞRENCİLER
Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrenciler 3. dönem sınavlarına 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 09.30'da girebilecek. 9 Ağustos 2023 Çarşamba 23.59'a kadar yine süreleri olacak ve 3. dönem AÖL sınavları çevrim içi online yapılacak.
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AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK, YÜZ YÜZE Mİ?
AÖL 3. dönem sınavları online yapılacak. MEB takvimine göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav (online) internet üzerinden gerçekleştirilecek.
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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.
Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.
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100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırkbeş) olarak belirlenmiştir.
Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.
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