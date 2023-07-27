Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem AÖL sınavları ne zaman? 2023 AÖL 3. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

        AÖL sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınavları online mı olacak?

        AÖL 3. dönem sınav tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Sınav tarihlerinin belli olmasının ardından, "AÖL sınavları ne zaman? 2023 AÖL 3. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. AÖL sınavlarında öğrencilere 20 soru için 25 dakika süre verilmektedir. İşte 2023 MEB takvimi ile AÖL 3. dönem sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AÖL 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. AÖL kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından açık lise öğrencileri, "AÖL sınavları ne zaman? 2023 AÖL 3. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. AÖL sınavları, 100 puan üzerinden değerlendirilirken en az 45 alan öğrenci sınavda başarılı sayılmaktadır. İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri...

        • 2

          AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

          AÖL 3. Dönem sınav tarihleri;

          28 Temmuz 2023 Cuma günü saat 09.30'da başlayacak ve 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü 23.59'da sona erecek. AÖL 3. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek.

        • 3

          CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN ÖĞRENCİLER

          Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrenciler 3. dönem sınavlarına 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 09.30'da girebilecek. 9 Ağustos 2023 Çarşamba 23.59'a kadar yine süreleri olacak ve 3. dönem AÖL sınavları çevrim içi online yapılacak.

        • 4

          AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

          AÖL 3. dönem sınavları online yapılacak. MEB takvimine göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav (online) internet üzerinden gerçekleştirilecek.

        • 5

          AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

          Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

        • 6

          100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırkbeş) olarak belirlenmiştir.

          Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        İlk gol geldi
        İlk gol geldi
        ABD, aşırı sıcaklarla mücadele için harekete geçti
        ABD, aşırı sıcaklarla mücadele için harekete geçti
        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal
        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Timur'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt
        Timur'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Habertürk Anasayfa