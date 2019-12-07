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AÖL sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınavının ilk 2 oturumuna bugün giren öğrenciler, sınavda çıkan soruların doğru cevaplarının yayınlanmasını bekliyor. Öğrenciler doğru cevaplarla kendi cevaplarını kıyaslayarak başarılarını tahmin etmeye çalışacak. Öğrencileri gündemindeki bir diğer soru da 2019 AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yönünde. İşte AÖL ile ilgili detaylar

07.12.2019 - 19:49 | Güncelleme:
AÖL

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? soruları bugün sınavın ilk 2 oturumuna giren yarın da son oturumda ter dökerek 1. dönem sınavlarını tamamlayacak öğrenciler tarafından soruluyor. AÖL sınavı ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde.

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA? 3. OTURUM SINAV SAATİ

AÖL sınavı 1. dönem sonu sınavları bugün yapılan 2 oturumla başladı. Sınavlar yarınki 3. oturumla sona erecek. 3. oturum saat 09:30'da başlayacak ve 150 dakika sürecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ (SINAV YERLERİ) SORGULA 2019

MEB'in yayımladığı AÖL takviminde sınav giriş belgeleri de dün yayımlandı. 7-8 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan 2019/1 dönemi Açık Öğretim Lisesi sınav giriş yerlerine AÖL sistemi üzerinden öğrenci numarası ve şifreler ile giriş yapılarak ulaşılabilir.

AÖL SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

AÖL SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

AÖL 1. dönem sınavlarının yarınki oturumla tamamlanmasının ardından Pazartesi günü MEB tarafından, sınavda öğrencilere sorulan sorular ve soruların doğru cevaplarının yayınlanması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplam 3 oturumdan oluşan AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. MEB'ten konuyla ilgili detaylı bilgi geldikçe ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

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