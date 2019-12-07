07 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AÖL sınavı için öğrenciler artık hazırlıklarını tamamladı. Öğrenciler AÖL sınav giriş belgelerini yanlarına alarak dönemin ilk sınavın da ter dökecekler. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen açıköğretim lisesi yani AÖL ile örgün eğitime devam edemeyen öğrencilere çok önemli bir fırsat sunuluyor. AÖL sınavı ile ilgili detaylar ve AÖL sınav giriş belgesi haberimizde.
AÖL SINAVI SAAT KAÇTA? İŞTE SINAV SAATLERİ
MEB'in yayımladığı AÖL takvimine göre, 1. dönem sonu sınavları 7 - 8 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak. 3 oturumdan oluşacak sınavlar 150 dakika sürüyor. AÖL sınav saatleri şöyle:
|7 Aralık 2019 Cumartesi
|SAAT
|1. oturum
|09:30
|2. oturum
|14.00
|8 Aralık 2019 Pazar
|3. oturum
|09:30
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ (SINAV YERLERİ) SORGULA 2019
MEB'in yayımladığı AÖL takviminde sınav giriş belgeleri de dün yayımlandı. 7-8 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan 2019/1 dönemi Açık Öğretim Lisesi sınav giriş yerlerine AÖL sistemi üzerinden öğrenci numarası ve şifreler ile giriş yapılarak ulaşılabilir.
AÖL SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYIN
SINAV SORU/SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 5 (beş) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 10 (on) takvim günü içinde yapmaları gerekmektedir
İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,
1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya
2 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya
3 - Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat
Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır. Ekte verilen dilekçenin doldurularak, banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir.
Sonuca İtiraz Dilekçe Örneği için tıklayınız
Soruya İtiraz Dilekçe Örneği için tıklayınız
Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.
Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)
06500 Teknikokullar / ANKARA,
SINAVLARDA YANLIŞ CEVAPLAR DOĞRU CEVAPLARI ETKİLER Mİ?
Hayır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Diğer bir ifade ile yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.
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