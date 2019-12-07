7-8 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan AÖL sınavları için heyecan başladı. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 3 oturum şeklinde sınav yapılacak. İlk iki oturum bugün yapılacak. AÖL sınavının son oturumu pazar günü gerçekleştirilecek. Peki AÖL sınavı saat kaçta başlayacak? Kaçta bitecek? İşte MEB tarafından yayınlanan sınav süreleri...

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

07 Aralık 2019 Cumartesi AÖL 1. Dönem ilk sınavı saat 9.30'da başlayacak. AÖL 1. Dönem öğle sonu sınavı saat 14.00'da başlayacak. 08 Aralık 2019 Pazar AÖL 1. Dönem son oturum sınavı Saat 09.30'da başlayacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Aşağıdaki linke tıklayarak AÖL sınav giriş yerleri belgenizi alabilirsiniz.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ

Sınav günü yanıma hangi belgeleri almalıyım?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

Sınavlarda yanlış cevaplar doğru cevapları etkiler mi?

Hayır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Diğer bir ifade ile yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.