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        Haberler Gündem AÖL SINAV YERİ ÖĞRENME: Açık Lise sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri için geri sayım başladı. 23-24 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek 1. dönem sınavlarına kısa bir süre kalmasıyla AÖL sınav yerleri giriş belgesi araştırması sıklaştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL sınav giriş belgeleri için tarih verdi. Bu noktada gözler "AÖL sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 AÖL sınav giriş yeri öğrenme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 16:43 Güncelleme: 17.12.2023 - 16:43
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        • 1

          Açık Öğretim Lisesi birinci dönem sınavlarına artık sayılı günler kaldı. Sınav için son hazırlıklara geçilirken giriş belgesi araştırılmaya başladı. Sınava katılım sağlayacak öğrenciler için "Açık Lise sınav yerleri açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 2023-2024 MEB takvimi ile AÖL sınav yerlerinin açıklanacağı tarih hakkında bilgiler...

        • 2

          AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Açık Lise 1. dönem sınav tarihleri MEB tarafından paylaşıldı. Buna göre Açık öğretim lisesi sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

          1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,

          2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

          3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

        • 3

          AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgeleri 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren erişime açılacak

        • 4

          AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

          Öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerini T.C. kimlik veya Öğrenci numarası ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş yaparak alabilecekler.

          Fotoğraflı sınav giriş belgeleri olmayan öğrenciler sınava alınmayacak. Bu durumda olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sınav tarihinden önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek fotoğrafını bilgi yönetim sistemine yükletmesi gerekmektedir.

          AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 5

          AÇIK LİSE SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

          Bakan Tekin, açık liselerdeki yeni düzenleme sonrasında gelinen son durumu paylaştı. Sınavların online değil yüz yüze yapılacağını belirten Tekin; "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak." ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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