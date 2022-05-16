Açık Lise sınavları için geri sayım başlamış durumda. İlk iki dönem sınavlarını tamamlayan öğrenciler şimdilerde Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihlerini araştırıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan AÖL sınav tarihlerinin hangi ayda yapılacağı belli oldu. İşte 3. dönem AÖL sınav tarihleri 2022 hakkında merak edilen detaylar...