AÖL sınav tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Açık Lise öğrencileri, büyük bir merakla 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. AÖL sınav takvimi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Peki, 2021 AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? İşte Açık Lise sınav tarihi hakkında...

AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteledi

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:

"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."

Geçtiğimiz hafta MEB'ten yeni bir açıklama geldi. '26 - 27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak online sınavlara sadece Yurtdışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler girecektir.' denildi.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ertelenen AÖL 1. dönem sınavları için yeni tarih bilgisi paylaşılmadı. MEB tarafından öğrencileri ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. AÖL sınav tarihleri ile ilgili "Türkiye programına kayıtlı öğrencilerimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Sınav tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır." denildi