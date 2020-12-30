AÖL 1. dönem sınav tarihlerine ilişkin son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki binlerce Açık Öğretim Lisesi öğrencisi, merakla AÖL sınav tarihleri açıklandı mı sorusunun cevabını arıyor. İşte konuyla ilgili son durum...

AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB açıklamasında, '26 - 27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak online sınavlara sadece Yurtdışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler girecektir.' denildi. Henüz yurt içinde ne zaman sınav yapılacağı ise açıklanmadı.

Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

SINAVA KİMLER GİRECEK?

Açık Öğretim Kurumları Online Sınavları, yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilemeyen 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Açık Öğretim Kurumları Sınavlarına katılması gereken öğrencilerin hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılacak olan eşdeğer sınavları ifade eder.

Açık Öğretim Kurumları Online Sınavlarına yurt dışında ikamet eden ve Açık Öğretim Kurumlarına kayıtlı öğrenciler katılabileceklerdir.