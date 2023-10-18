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        Haberler Gündem AÖL sınav tarihleri MEB takvimi: 2024 1. dönem Açık Lise sınavları ne zaman ve online mı?

        AÖL sınav tarihleri takvimi: 2024 1. dönem Açık Lise sınavları ne zaman, online mı?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri için geri sayım başladı. Sınava katılım ücretleri 16 Ekim tarihine kadar ödendi. Kayıt süreçlerinin geride kalmasıyla 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı MEB takvimi paylaşıldı. Takvimin açıklanmasıyla AÖL sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı belli oldu. İşte, 2024 1. dönem AÖL sınav tarihleri takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 13:53 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:53
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        • 1

          Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme süreci 16 Ekim 2023 tarihi itibarıyla sona erdi. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler şimdiden AÖL sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Sizler için "Açık Lise (AÖL) sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 2023-2024 MEB takvimi ile AÖL 1. dönem sınav tarihleri...

        • 2

          AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Açık Lise 1. dönem sınav tarihleri MEB tarafından paylaşıldı. Buna göre Açık öğretim lisesi sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

          1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,

          2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

          3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

        • 3

          AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

          Öğrenciler, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile AÖL resmi internet sayfasından sorgulama yapabiliyor.

        • 4

          AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

          AÖL sınavlarıyla ilgili olarak Bakan Tekin şu açıklamada bulundu: "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda.

        • 5

          Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak."

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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