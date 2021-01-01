AÖL sınav tarihleri belli oldu mu?

AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bazı sınavların ertelenmesinin ardından açık lise öğrencileri AÖL 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak edip araştırıyor. İşte, AÖL 1. dönem sınavlarıyla ilgili merak edilen detaylar...

AÖL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteledi

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:

"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."

Geçtiğimiz hafta MEB'ten yeni bir açıklama geldi. '26 - 27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak online sınavlara sadece Yurtdışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler girecektir.' denildi.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ertelenen AÖL 1. dönem sınavları için yeni tarih bilgisi paylaşılmadı. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.