AÖL sınav tarihleri belli oldu mu?

AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bazı sınavların ertelenmesinin ardından açık lise öğrencileri AÖL 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak edip araştırıyor. İşte, AÖL 1. dönem sınavlarıyla ilgili merak edilen detaylar...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteledi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:

"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."

AÖL ONLİNE SINAVLARA KİMLER GİRDİ?

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre 26-27 Aralık tarihlerinde yapılan online sınavlara sadece Yurtdışı Ortadoğu (K.K.T.C hariç) programına kayıtlı öğrenciler girdi.

AÖL ONLİNE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26-27 Aralık tarihlerinde yapılan AÖL online sınavların sonuçları henüz açıklanmadı. Sınavda her doğru cevabın değeri 5 puan olarak kabul edilmektedir ve yanlış cevaplar doğru cevapları etkileyemeyecektir.

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.

Sınav sonuçları Açık Öğretim Kurumları Öğrenci Bilgi Sisteminden açıklanacak.