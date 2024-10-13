AÖL sınav tarihleri açıklandı! AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
Yeni yıla az bir süre kala, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri merak konusu oldu. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönem sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı netlik kazandı. Yurt genelinde 81 ilde ve belirlenen yurt dışı merkezlerinde düzenlenecek olan sınavlar için öğrenciler hazırlıklarını sürdürüyor. İşte sınav tarihlerine dair merak edilen güncel bilgiler...
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Bilindiği gibi, 2025 eğitim öğretim yılı ilk dönem AÖL sınavları için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos - 27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu kapsamda, gözler sınav tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Kurumları'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınav takvimi adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 2024-2025 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman ve ayın kaçında yapılacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...
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AÖL SINAV TAKVİMİ
Üç oturumdan oluşacak olan yılın ilk sınavı için tarihler belli oldu. AÖL 1. dönem yazılı sınav tarihleri şu şekilde:
1. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi saat 10.00
2. Oturum 21 Aralık 2024 Cumartesi Saat 14:00
3. Oturum 22 Aralık 2024 Pazar saat 10.00
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AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NEREDEN YAYINLANACAK?
Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile açık öğretim lisesinin resmi web sitesi üzerinden görüntüleyebilir.