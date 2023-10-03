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        Haberler Gündem Eğitim AÖL sınav tarihleri belli oldu! MEB 2023 - 2024 AÖL açık lise sınav tarihleri ne zaman?

        AÖL sınav tarihleri belli oldu! MEB 2023 - 2024 AÖL açık lise sınav tarihleri ne zaman?

        AÖL yani Milli Eğitim Bakanlığı MEB Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri yeni dönemin başlamasıyla birlikte yeni sınavın ne zaman yapılacağını merak edip araştırıyor. Peki, 2023 - 2024 AÖL sınav tarihleri ne zaman? İşte AÖL sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 15:45 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:45
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        • 1

          Açık Öğretim Lisesi AÖL 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi Sınav Takvimi merak edilip araştırılıyor. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri yeni dönemin başlamasıyla birlikte "AÖL sınav takvimi açıklandı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 2023 AÖL sınav tarihleriyle ilgili detaylar...

        • 2

          AÖL SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

          AÖL sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerler paylaşıldı. Buna göre yüz yüze yapılacak 2023 - 2024 AÖL sınav tarihleri şu şekilde:

          1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi

          2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi

          3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar

        • 3

          AÖL YENİ KAYITLARI DEVAM EDİYOR!

          Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

        • 4

          AÖL KAYIT BELGELERİ NELER?

          İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

          a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

          İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

          * Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

          * Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

          * T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

          * Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

        • 5

          b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;

          İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

          * Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

          * T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

          * Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

          * İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.

          * T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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