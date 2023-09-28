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        Haberler Gündem Eğitim AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? 2023-2024 Açık Lise AÖL sınav tarihleri ne zaman ve online mı yapılacak?

        AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? 2023-2024 Açık Lise AÖL sınav tarihleri ne zaman?

        Açık Lise (AÖL)'de yeni eğitim-öğretim yılı başlamak üzere. Lise eğitimlerini açıktan tamamlamak isteyen binlerce kişinin öğrenim gördüğü AÖL'de artık sınav tarihleri merak ediliyor. Konuya ilişkin en çok araştırılan; AÖL sınav tarihleri açıklandı mı ve sınav tarihleri ne zaman sorularına ilişkin bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 10:28 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:28
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        • 1

          Açık Lise (AÖL) sınavlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama sonrası sınav oturumlarının günleri erişime açıldı. İşte, hem bu soruların yanıtları, hem de sınav giriş belgesi ve sınavların nasıl yapılacağına dair ayrıntılar...

        • 2

          2023-2024 AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Açık öğretim lisesi sınavları:

          1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,

          2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

          3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

        • 3

          AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

          Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile AÖL resmi internet sayfasından sorgulama yapabiliyor.

        • 4

          AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

          AÖL sınavlarıyla ilgili olarak Bakan Tekin şu açıklamada bulundu: "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda.

        • 5

          Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak."

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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