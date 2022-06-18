Açık Öğretim Lisesi sınavları için geri sayım başladı. AÖL sınavları tarihi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan Açık Lise sınav takvimi ile belli olan sınav tarihleri araştırılıyor. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman, hangi gün? İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri hakkında merak edilenler...