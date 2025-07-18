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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınav tarihleri 2025: AÖL 3.dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

        AÖL sınav tarihleri 2025: AÖL 3.dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL 3.dönem sınavları uygulanacak. Liseyi açıktan bitirmek isteyenler ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerinden sonra AÖL sınavlarına katılım gösterebilecek. Peki AÖL 3.dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 16:19 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:19
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        • 1

          AÖL 3.dönem sınav tarihleri belli oldu. 19-20 Temmuz tarihinde düzenlenecek açık lise sınavlarının giriş belgeleri erişime açıldı. İşte AÖL sınavlarına ilişkin detaylar

        • 2

          AÇIK ÖĞRETİM SINAV TARİHLERİ

          Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının;

          • Oturumu 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,
          • oturumu 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te
          • oturumu 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da başlayacaktır.
        • 3

          AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

          Yapılan duyuruya göre;

          Adaylar, 14 Temmuz 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.


          SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Yapılan duyuruya göre; Sınav soruları ve cevapları 23 Temmuz'da; Açık Öğretim sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

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