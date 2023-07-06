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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Kayıt sürecinin sona ermesinin ardından AÖL 3. dönem sınav tarihleri merak konusu oldu. İşte, MEB takvimi ile Açık Lise sınavlarına ilişkin ayrıntılar...

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AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? Henüz 3. dönem sınav takvimine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak kayıt yaptırmayan öğrenciler sınava katılamayacağından sınavların kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı güncel sınav takvimi açıklandığında detaylar eklenecektir.

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AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK? Açık Lise sınavlarının nasıl yapılacağı henüz belli olmadı. Ancak AÖL 2. dönem sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilmişti. Bu bağlamda AÖL 3. dönem sınavlarının da online olması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR? Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

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Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.