AÖL sınav tarihleri: 2023-2024 1. dönem Açık Lise AÖL sınavları yüz yüze mi, online mı olacak?
Açık Öğretim Lisesi sınav tarihlAÖL sınav tarihleri liseyi açıktan okuyanların gündeminde bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan 2023-2024 eğitim öğretim takvimi ile AÖL sınav tarihleri belli oldu. Yeni döneme kısa bir süre kala Açık Lise sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Tekin, "AÖL sınavları yüz yüze mi?" sorusuna yanıt verdi. İşte, 2023-2024 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri takvimi ile ilgili güncel bilgiler...
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı televizyon programında temel eğitim yönetmeliğiyle ilgili konuştu. Bakan Tekin, Açık Lise sınavlarının nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? AÖL sınavları yüz yüze mi, online mı olacak? İşte, 2023-2024 MEB takvimi ile Açık Lise sınav tarihleri...
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AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ
Açık Lise 1. dönem sınav tarihleri MEB tarafından paylaşıldı. Buna göre Açık öğretim lisesi sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Sınav oturum bilgileri şu şekilde:
1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.
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AÇIK LİSE SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?
Bakan Tekin, açık liselerdeki yeni düzenleme sonrasında gelinen son durumu paylaştı. Sınavların online değil yüz yüze yapılacağını belirten Tekin; "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak." ifadelerini kullandı.
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AÖL YENİ KAYITLARI DEVAM EDİYOR!
Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
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AÖL KAYIT BELGELERİ NELER?
İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar
a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;
İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).
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b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;
İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.
* T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.
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