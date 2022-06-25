Açık Öğretim Lisesi için kayıt yaptıran ve eğitimine devam eden öğrenciler sınav zamanı yaklaştıkça çalışmalarına hız verdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavın online mi, yoksa yüz yüze mi olacağı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki MEB ile AÖL 3. dönem sınavları ne zaman ve nasıl olacak? Tüm bu soruların yanıtını sizler için derledik...