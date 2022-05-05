AÖL sınav tarihleri merak konusu olmaya devam ediyor. Açık Lise öğrencileri, büyük bir merakla 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. AÖL sınav tarihleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Peki, AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı olacak? İşte Açık Lise 3. dönem sınavları hakkında merak edilen ayrıntılar...