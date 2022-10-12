Açık Öğretim Lisesi sınavları için geri sayım başlamış durumda. Kayıtların bitmesine kısa bir süre kalmasıyla AÖL sınav tarihleri araştırması sıklaştı. Öğrenciler "AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Açık Lise sınavlarına ile ilgili bilgiler...